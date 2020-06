Stasera a Giovinazzo c'è "L'arte ci unisce"

La vita culturale, gli spettacoli dal vivo, o che in tanti definiscono "in presenza", pian piano sono in ripresa.Nella nostra città questa sera si svolgerà il primo evento dal vivo, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Si tratta della serata dal titoloche celebrerà la musica, la danza e la poesia grazie ad artisti che amano Giovinazzo e ad essa sono legati per nascita o per scelta di vita.L'iniziativa a cura di, si svolgerà nell'Istituto Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 20,30. La serata ha avuto un valido punto di riferimento in Nicola De Matteo, delegato alla cura e alla promozione culturale dell'Istituto Vittorio Emanuele II per la Città Metropolitana di Bari, e si svolgerà grazie al supporto di Cristina Piscitelli, Assessore alla Cultura e al Turismo della Città di Giovinazzo.Il programma della serata si preannuncia interessante e sarà una bella sorpresa per il pubblico. Gli artisti ospiti sono la danzatrice aerea e coreografa, i musicisti, il cantanteed i poetie lo stessoAbbiamo sentito la vicepresidente dell'Accademia che operativamente sta supportando l'organizzazione della serata.«Come Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo abbiamo subito abbracciato l'idea di far diventare un live il format "L'arte ci unisce", a cura di Marzia Morva e pubblicato su- ha affermato Angela Di Liso -. Sarà bello vedere le emozioni degli artisti che finalmente incontrano il pubblico e non sono dietro una webcam. Il periodo di pandemia credo abbia fatto crescere nelle persone il desiderio della cultura, prima davamo tutto per scontato: gli eventi a cui partecipare, i biglietti da prenotare con un certo periodo di anticipo. Invece ci siamo ritrovati ad avere gli artisti che ci hanno ospitati nelle loro case, che hanno suonato sui loro balconi e cantato con la gente comune. Mi auguro che si ricominci presto a far davvero ripartire il settore dello spettacolo e l'arte in genere come stiamo provando a fare noi, naturalmente con tutte le precauzioni del caso e si ricominci ad apprezzare il vero senso della bellezza di una canzone, di una scultura, di un componimento, di un quadro. Dovremmo aver imparato qualcosa di prezioso in questi mesi».La manifestazione rispetterà le misure di sicurezza anticontagio con posti a sedere distanziati. Per seguire la serata si può accedere solo con invito che si potrà richiedere, gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili, scrivendo alla mail segreteria@culturedelmediterraneo.it . Necessario essere muniti di mascherina.