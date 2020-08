Stasera il secondo appuntamento con "L'arte ci unisce"

La collaborazione tra talenti è il filo conduttore della rassegna", con musica, parole e il feeling che gli artisti e gli uomini e le donne di cultura del nostro territorio sapranno creare tra loro rigorosamente dal vivo.L'iniziativa, che è alla sua seconda serata, si terrà questa sera, 7 agosto, a partire dalle ore 20.30, nella suggestiva cornice dellaL'iniziativagode del patrocinio della Città Metropolitana di Bari, dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Città di Giovinazzo, del supporto fondamentale dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Questa rassegna vede impegnati in una fattiva collaborazionedelegato alla cura e alla promozione culturale dell'Istituto Vittorio Emanuele II per la Città Metropolitana di Bari,giornalista della nostra testata,vice presidente vicario dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo eAssessore alla Cultura e al Turismo.L'evento è un'esclusivae nasce da un'idea della stessa Marzia Morva, che ne ha curato la parte giornalistica durante il lockdown, e questa sera avrà come protagonisti il sopranoun'eccellenza di Giovinazzo conosciuta ed apprezzata nel mondo, il pianista e compositoregli scrittorie il musicista e giovane cantautoreTutti gli artisti e gli esponenti della cultura locale si esibiranno dal vivo e lo faranno in forma gratuita.La manifestazione rispetterà le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19, con posti a sedere distanziati e con l'obbligo di indossare la mascherina. Per seguire la serata si può accedereche si potrà ritirare, gratuitamente,, fino ad esaurimento dei posti disponibili.In caso di pioggia la serata si terrà nell'Auditorium Marano situato sempre nell'Istituto Vittorio Emanuele.