Velostazione ancora chiusa. PVA interroga l'amministrazione comunale

I consiglieri comunali diSabrina Mastroviti e Davide Digiaro, hanno presentato una interrogazione sull'attuale stallo relativo alla gestione della«Son passati oltre anni 3 anni da quella fredda mattina dell'8 gennaio 2020 - scrivono dal movimento di opposizione - , quando i residenti di piazza Padre Michele Stallone furono svegliati dal rumore di una motosega e da quello, ancor più agghiacciante, del legno che si spezzava per l'abbattimento degli alberi presenti da decenni in quella piazzetta. Son passati due anni e mezzo dalla conclusione dei lavori per la realizzazione della velostazione (settembre 2020). Addirittura la velostazione è stata inaugurata lo scorso 8 luglio 2021 (oltre un anno e mezzo fa!) in una tragicomica rappresentazione della propaganda elettorale dell'amministrazione Depalma-Sollecito-Depalo. E, come se non bastasse, più di un anno fa - aggiungono da PVA -, è stata anche indetta una manifestazione di interesse per l'individuazione di Operatori Economici interessati all'affidamento in concessione del servizio di gestione della velostazione!».Ma il punto è che, rimarcano da PVA, «ancora oggi la velostazione è ancora tristemente chiusa ed inaccessibile ai potenziali utenti e piazza Stallone versa».Nella nota di PVA si legge anche l'ironia per alcuni annunci a cui mai è stato dato seguito: «Nessuna delle colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche, altro cavallo di battaglia della propaganda, è stata mai istallata! Un desolante esempio di sperpero di soldi pubblici per un'opera inutile, collocata nel luogo sbagliato e per la cui realizzazione il cemento ha sostituto, anzi abbattuto, alberi forti e rigogliosi a cui i residenti erano legatissimi. Un mistero ancor più incomprensibile dopo che l'attuale Sindaco, durante la scorsa campagna elettorale, aveva rassicurato la cittadinanza sul fatto che fossero pervenute offerte da parte di società pronte a gestire la velostazione».hanno dunque presentato una interrogazione chiedendo «le ragioni per cui, anche a seguito della manifestazione di interesse avviata oltre un anno fa e delle eventuali offerte pervenute, la velostazione di piazza Padre Stallone sia ancora chiusa al pubblico; ; quando la velostazione sarà aperta al pubblico e fruibile per gli utenti».Una domanda che avevamo fatto anche noi all'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, che ci aveva così risposto: «Il mio compito era quello di ottenere il finanziamento per realizzare la velostazione, con annessa riqualificazione della Piazzetta Stallone, entrambi gli obbiettivi sono stati raggiunti. La piazzetta è stata puntualmente riconsegnata alla comunità giovinazzese ed è perfettamente fruibile, come è ben visibile a tutti. Del bando di gestione se ne sta occupando altro assessorato, ma sono fiducioso che presto verrà resa, in termini di servizi e fruibilità, alla città».E tanti residenti sperano sia davvero così. Intanto nel prossimo Consiglio comunale la Giunta sarà chiamata a spiegare in Aula "Pignatelli" cosa sta accadendo e quali siano i tempi reali per l'affidamento.