Velostazione, altra gara deserta. PVA: «Ennesimo sperpero di danaro pubblico»

L'hanno definita "una odissea senza fine". E sembra davvero essere così.Nei giorni scorsi l'ennesima asta per gestire la velostazione di piazza Stallone è andata deserta e da PrimaVera Alternativa, giustamente, non l'hanno presa bene. Il principale gruppo di opposizione cittadina ha pubblicato una dura nota social: «Siamo alle solite - scrivono da PVA -: l'ennesima gara per la gestione della velostazione è andata deserta! Questo vuol dire che, in assenza di gestori, questo inutile "capriccio" della triade Depalma- Sollecito - Depalo resterà ancora tristemente chiuso e inaccessibile per tanti mesi ancora. Con l'aggravante - aggiungono - che Piazza Padre Stallone versa in uno stato di degrado e abbandono sempre più preoccupante ed è purtroppo divenuta base per loschi traffici che spaventano e inquietano i residenti».Da PrimaVera Alternativa rimarcano anche il loro punto di vista, sin da subito ed in tempi non sospetti contrario a quel progetto: «Abbiamo più volte ripetuto - si legge - che la velostazione era, è e sarà l'ennesimo caso di sperpero di soldi pubblici per un'opera collocata nel luogo sbagliato e per la cui realizzazione il cemento ha sostituto, anzi abbattuto, alberi forti e rigogliosi a cui i residenti erano legatissimi!E' un esempio inoltre della propaganda che unisce il Sindaco "emerito" Depalma al Sindaco Sollecito: tutti ricorderanno l'inaugurazione del luglio 2021 dove la propaganda sostituì la realtà e i residenti furono sbeffeggiati da Depalma e Sollecito! - è l'attacco frontale a vecchi e attuali amministratori - La gara deserta, purtroppo, certifica che chi, come PVA e i residenti, si era opposto aveva drammaticamente ragione e che amministrare senza una visione porta solo a fare tanto, ma male!», è la chiosa dura.Una conclusione condivisa però da gran parte degli abitanti di quella zona del quartiere Sant'Agostino. A sera sono ormai fin troppe le segnalazioni di vandalismi e problemi legati all'inciviltà. In origine era un progetto che riqualificasse quell'area, oggi appare come un'incompiuta.