Veglia Pasquale: tutti gli orari a Giovinazzo

La Chiesa cattolica celebrerà questa sera, Sabato Santo 31 marzo, la resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Si tratta del momento più alto dell'anno liturgico, la notte più importante per tutti i credenti.Di seguito tutto il programma della vigilia di Pasqua nelle parrocchie e nelle chiese di Giovinazzo.Ore 21.00 - Veglia Pasquale nella Notte SantaOre 9.00 - Lodi mattutine ed Ufficio delle LettureOre 22.00 - Veglia PasqualeOre 9.00 - Ufficio delle LettureOre 10.00 - 12.00 e 18.00 - 21.00 tempo per le confessioniOre 22.00 - Veglia PasqualeOre 9.00 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutineOre 10.00 - 12.00 e 18.00 - 20.00 confessioniOre 21.30 - Veglia Pasquale presieduta da Mons. Vincenzo Turturro - Nunzio Apostolico in ParaguayOre 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e Lodi mattutineOre 9.30 - 11.00 e 16.30 - 18.30 confessioniOre 21.30 - Solenne Veglia Pasquale nella Notte SantaOre 8.00 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutineOre 21.00 - Veglia PasqualeOre 17.00 - Compianto su Cristo Morto a cura dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine