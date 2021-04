Veglia di Pasqua: tutti gli orari a Giovinazzo

Sabato Santo

Questa sera la Chiesa Cattolica celebrerà la Veglia Pasquale per annunciare la resurrezione di Cristo.Si celebra dunque lae quella di questa sera è certamente la liturgia più importante con quella di Natale. Il Messale in realtà non consente di celebrare l'eucaristia il Sabato Santo. Quindi, questa celebrazione è di fatto parte della Domenica di Pasqua. Va sottolineato che inevitabilmente, per via dell'emergenza sanitaria in corso, la liturgia subirà alcune modifiche.Anche a Giovinazzo i fedeli sono invitati a riunirsi rispettando tutte le norme anti-contagio che questo triste periodo pandemico impone. Si accederà alle chiese in numero contingentato, indossando la mascherina in modo corretto, igienizzandosi le mani e sedendosi solo nei posti contrassegnati sino ad esaurimento.Di seguito gli orari delle Veglie innelle parrocchie giovinazzesi ed al Santuario del SS Crocifisso.Veglia Pasquale in Resurrezione Domini Ore 19.30Veglia Pasquale in Resurrezione Domini Ore 19.30Veglia Pasquale in Resurrezione Domini Ore 19.30Ore 19.00: Inizio della Novena della Divina MisericordiaOre 19.30 - Veglia Pasquale in Resurrezione DominiAlle 9.30 - Preghiera comunitaria presso la chiesa detta "del Carminiello"Veglia Pasquale in Resurrezione Domini nella parrocchia San DomenicoOre 7.30 - Ufficio delle Letture e Lodi mattutineOre 19.30 - Veglia Pasquale in Resurrezione Domini