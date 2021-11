Variazione di bilancio, diritto allo studio e discarica: torna il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidente Alfonso Arbore ha convocato per questo pomeriggio, lunedì 29 novembre, alle ore 18.30, una nuova seduta del Consiglio comunale di Giovinazzo. La seduta si terrà in presenza, con consueta diretta streaming ma senza pubblico, per via dell'emergenza sanitaria in corso.Di seguito l'ordine del giorno:1. Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000).2. Approvazione programma comunale degli interventi per il Diritto alto Studio. Annualità 2022.3. Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 17/03/2015: approvazione modifica agli arti. 40 e 41.4. Discarica sita in c. da San Piero Pago di Giovinazzo. Attività per ['esecuzione immediata del servizio di estrazione, trasporto e conferimento in sito idoneo del rifiuto CER 19. 07. 03 percolato di discarica". Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.5. Interventi per t'eliminazione di infestanti (anche di altezza superiore a 1 mt) fortemente lignificate da eseguirsi in aree classificate come discariche, presso la discarica sita in località San Pietro Pago a Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.