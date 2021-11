Un brutto vandalismo a Giovinazzo: nottetempo, infatti, ignoti hanno danneggiato l'di piazza Risorgimento e l'ubicato in piazza San Salvatore. «Il defibrillatore lo abbiamo recuperato», scrive il sindacosu. Sugli episodi è al lavoro laSu quanto avvenuto in piazza Risorgimento, allo sportello dell'isola ecologica, il primo cittadino spiega: «Prima hanno spaccato la serratura - scrive - e poi anche le staffette per il lucchetto che noi avevamo messo. Lo scopo di questa favolosa azione è quello di ammassare i rifiuti in maniera indifferenziata». In piazza San Salvatore, invece, è stato rotto il «contenitore. Il defibrillatore lo abbiamo recuperato - dice sempre il sindaco - ed è in custodia presso la locale».Ai cittadini che invocano la videosorveglianza, Depalma risponde così: «So già che mi direte di mettere più telecamere per controllare un contenitore di rifiuti e un defibrillatore che costa qualche centinaia di euro.e poi non sempre è così facile scovare gli idioti di turno».