Vaccini, Monsignor Cornacchia ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca

«Il rettore del Seminario Vescovile di Molfetta, don Cesare Pisani, ha chiesto e ottenuto la prima dose della vaccinazione (AstraZeneca), presso l'hub vaccinale di Molfetta, per otto sacerdoti e per il vescovoche, risiedendo in Seminario, frequentato da sette ragazzi, condividono spazi e pasti negli stessi ambienti comunitari».È la comunicazione che la Diocesi di Molfetta - Ruvo- Giovinazzo - Terlizzi ha diramato attraverso il proprio sito internet ufficiale.La somministrazione del vaccino al Vescovo e gli altri sacerdoti che abitano nel Seminario è stata possibile in forza di una indicazione della Regione Puglia «(per esempio: conventi, seminari, convitti, strutture residenziali per pazienti psichiatrici e riabilitativi, comunità di recupero per tossicodipendenti, ecc.) e per il personale dipendente e volontario dei centri di accoglienza, l'organizzazione delle somministrazioni avviene sulla base di elenchi forniti dall'amministrazione di riferimento».La vaccinazione dei parroci nelle chiese delle nostre città, invece, sta avvenendo «autonomamente e secondo le regole relative all'anno di nascita», conferma infine la Diocesi.