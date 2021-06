Vaccini ai maturandi: tocca agli studenti di Giovinazzo

Erano pronti da qualche giorno, da quando il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva comunicato che sarebbe toccato anche a loro.I maturandi delldi Giovinazzo saranno vaccinati questo pomeriggio, secondo il calendario fornito dalla ASL Bari, all'interno deldi Molfetta. L'appuntamento è fissato per le ore 17.00.Soddisfazione per questa importante decisione presa dai vertici regionali è stata espressa dal preside Carmelo D'Aucelli e della sua vice, prof.ssa Patrizia Petta. Le somministrazioni, laddove non fossero già vaccinati, interesseranno anche i maturandi adulti.