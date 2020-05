Urta un'auto in sosta e fugge: indagini per individuare il colpevole

. È accaduto questa notte a Giovinazzo. Alle ore 02.40 un'auto proveniente dal lungomare Marina Italiana e diretta in via Durazzo ha perso il controllo andando ad urtare violentemente unaparcheggiata.«Eravamo a letto - spiega la proprietaria dell'auto -, quando abbiamo sentito un rumore fortissimo». Poi ha aggiunto: «Pensavamo ad altro. E invece sono uscita sul balcone e mi sono accorta di quanto era accaduto». Dopo il violento impatto, il conducente dell'auto, i testimoni hanno fornito alcuni dettagli sui quali stanno lavorando i- è fuggito, nel tentativo di non essere individuato.Non ci sono altri particolari. I militari della, giunti sul posto, hanno raccolto alcuni pezzi di carrozzeria sparsi sull'asfalto, messo insieme le poche informazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti e hanno cominciato - effettuando mirati controlli in zona - le ricerche del conducente che si è dato alla fuga dopo l'incidente. Si cerca, gravemente danneggiata nella parte anteriore.Al vaglio anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in via Durazzo: l'obiettivo - attraverso le immagini - è quello di risalire a chi guidava l'altra auto. Un comportamento poco civile che in Italia si verifica molto più frequentemente di quanto si possa pensare.