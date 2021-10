Investito da un treno: soccorsi sul posto, circolazione rallentata

Una persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Santo Spirito, alle porte di Bari. L'episodio, sul quale sono in corso accertamenti, è avvenuto sulla- il traffico ferroviario, precedentemente sospeso, è ora rallentato - ed è in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.Dalle ore 19.10, infatti, «sulla linea Bari-Foggia, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso, è rallentato in prossimità di Bari Santo Spirito per l'investimento di una persona da parte di un treno (ilpartito da Bari Centrale e diretto a Foggia, nda)», ha scritto, sul proprio sito web, il gestore dell'infrastruttura nazionale. Le autorità sono prontamente giunte sul posto per gli accertamenti di rito, mentreha provveduto a riprogrammare l'offerta ferroviaria.L'incidente, sul quale sono in corso accertamenti, ha coinvolto una persona (viva, ma gravissima) che avrebbe attraversato i binari con la sua bicicletta nei pressi della stazione ferroviaria di Santo Spirito, alubicato al chilometro 640+122. La circolazione ferroviaria, nell'area interessata dall'investimento, è stata subito interrotta, mentre sul posto è arrivata la. Non si conoscono, al momento, le condizioni della persona investita dal treno.Nel tratto interessato il traffico ferroviario precedentemente sospeso e adesso rallentato è stato instradato su, intanto, ha provveduto a riprogrammare l'offerta ferroviaria: è stata anche richiesta l'attivazione del servizio sostitutivo contra le stazioni di Bari Centrale e di Giovinazzo.