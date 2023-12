Un dolce e fiorito Natale per l'Anffas Giovinazzo

Iniziative di solidarietà per il Natale 2023

Il mese di dicembre e in particolare, il periodo collocato in prossimità delle festività natalizie è un po' più speciale per tutte le associazioni a carattere sociale che sono impegnate sul territorio per campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi. Per l'Associazionei giorni che precedono il Natale si tingono dei colori della solidarietà, della sensibilità verso la disabilità intellettiva e/ o relazionale e del rispetto verso chi ha bisogno.La sede associativa cittadina dell'propugna il suo impegno sul territorio cittadino da tantissimi anni e questo è un dato di fatto. Alla guida della sedesin dalla sua costituzione, precisamente dal 18 maggio del 1990, c'èun presidente ammirabile per il suo impegno e per la sua dedizione. È lui il grande papà di tutta la comunità Anffas del territorio, lui che sin dagli inizi segue con attenzione e con interventi sempre opportuni tutto il lavoro da fare, le progettualità e le necessità espresse dalle famiglie socie iscritte alla sede di Giovinazzo.I volontari Anffas Giovinazzo APS ETS, Alfonso Lasorsa, Annarita Orlando, Nicoletta Girolamodibari, Emma Binetti e Nicola Orlando con il presidente Michele Lasorsa, saranno impegnati nella mattina dell'8 e del 10 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele ( ndr nei pressi della banca) dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con il loro gazebo rosso, per la nuova iniziativa solidale di fundraising " Per un dolce e fiorito Natale".In quest' occasione incontreranno soci e simpatizzanti per la vendita della pianta della Stella di Natale, fiore delicato e tra i simboli delle festività natalizie. Solo grazie al sostegno di tutti: familiari, amici, associati, volontari, donatori e sostenitori, si potrà contribuire a sostenere e far crescere sempre più questa iniziativa che è attiva dal lontano 1990 sul territorio cittadino. «Nello spirito del Natale non ci può essere regalo più bello di quello che, allo stesso tempo, ci fa compiere un gesto di attenzione e di affetto nei confronti dei nostri cari e ci permette, al contempo, di aiutare le persone con disabilità a realizzare i loro sogni e progetti- ha affermato Annarita Orlando, portavoce e volontaria della sede associativa cittadina dell'Anffas. Le persone con disabilità si possono aiutare in tanti modi e tante sono le dimostrazioni di solidarietà, amicizia e generosità che si possono compiere nei loro confronti. L'idea di scegliere, per questo Natale 2023, una pianta di "Stella di Natale" o un "Panettone artigianale" è un gesto che ha un valore inestimabile in quanto aiuterà l'associazione a perseguire i suoi scopi sociali e a continuare a promuovere iniziative in favore di persone con disabilità-ha così concluso».Nel contempo, è opportuno ricordare che i volontari dell' Anffas di Giovinazzo si potranno incontrare, anche nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in Piazza Vittorio Emanuele, (nei pressi della banca ndr) perché anche quest'anno Anffas aderisce, a livello nazionale, alla Campagna Solidale "Sostienici con il cuore" del Natale 2023 promossa dalla Fondazione Telethon. È prevista, a fronte di un contributo, la distribuzione del Cuore di cioccolato nei tre differenti gusti : cioccolato al latte, cioccolato fondente e, novità per quest'anno, cioccolato bianco. L'Anffas ringrazia quanti dedicheranno attenzione alle campagne di solidarietà promosse in questo periodo. Per informazioni si può chiamare il presidente Michele Lasorsa al n. 335 5343513. Per questo Natale "Diventiamo grandi, Insieme!"- ha affermato Annarita Orlando. Anche noi sosteniamo questo motto.