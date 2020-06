Un'altra tartaruga marina trovata in spiaggia senza vita

. La carcassa di una caretta caretta, la tartaruga più comune del Mediterraneo, è stata recuperata lungo la riviera per Molfetta, in località Cola Olidda. Il ritrovamento, ad opera di un cittadino che ha allertato la, è avvenuto nei pressi del«Si tratta di un, morto da circa 3 settimane, con una lunghezza del carapace di», fa sapere, del, sul posto con i militari dell', i veterinari dell'e la. Non è chiaro quali siano le ragioni del decesso della tartaruga: a mettere a rischio la vita degli animali, oltre all'inquinamento, anche i sistemi di pesca.Per Salvemini «il rischio esiste per le tartarughe, catturate. Per fortuna negli ultimi anni i sistemi di prevenzione e le attività di sensibilizzazione rivolte ai pescatori con diversi progetti in Adriatico e non solo hanno ridotto queste catture». Ma il rischio resta alto: proprio per questogestiti dal, fra cui quelli diin Puglia, sono sempre in allerta.Ogni anno, nel Mediterraneo, durante le attività di pesca professionale, vengono catturate accidentalmente circa. Numeri impressionanti e peraltro decisamente sottostimati.