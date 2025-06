Ufficio Marittimo, si è insediato il nuovo comandante: è Andrea Salvemini

Cambio della guardia al timone dell'di Giovinazzo. Dopo quattro anni di permanenza in città il primo luogotenente Np, giunto a Giovinazzo nel 2021 ha lasciato l'incarico al capo di 1^ classe, proveniente dall', in Sardegna.Ieri, infatti, alla presenza del direttore marittimo della Puglia e Basilicata Jonica, l'ammiraglio ispettore, del capo del compartimento di Molfetta, il capitano di fregata, e del presidente dell', si è svolto il passaggio di consegne tra il titolare uscente, destinato ad assumere impiego presso il, e il subentrante, capo di prima classe Np/PesIl direttore marittimo Leone, nel suo discorso ha ringraziato il titolare cedente per il buon servizio praticato in questi ultimi quattro anni e il personale militare per l'importante e proficuo lavoro svolto sul territorio. A Scafa è andato l'apprezzamento per il delicato lavoro che lo ha visto impegnato sul fronte della gestione dei fascicoli processuali sul naufragio della motonavee l'affondamento del rimorchiatorepresso laParole di elogio, inoltre, sono state espresse sull'attività e gli ottimi risultati raggiunti, frutto di un importante impegno del personale. Infine, al nuovo comandante, proveniente da Sant'Antioco ove era al comando di una motovedetta, sono andati gli auguri di un proficuo lavoro per l'incarico appena assunto.