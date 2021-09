È ufficialmente attiva anche a Giovinazzo l’app Eatintime

Ordina dove vuoi, quando vuoi, senza stress, anche a Giovinazzo, grazie a Eatintime. Già dal mese di giugno è attiva in città la piattaforma di food delivery Eatintime, una realtà che si sta espandendo in tutt'Italia grazie al bisogno sempre più diffuso di gestire ordini a domicilio e prenotazioni, abbattendo lunghe attese e garantendo i servizi di delivery direttamente a casa o di take away con ritiro al locale in base alle necessità dei clienti.Il manager dell'attività in provincia di Bari è Lorenzo Illuzzi. Con una grande carriera professionale di arbitro alle spalle, senza tralasciare la sua professione legata al mondo del fitness e della preparazione atletica, inizia per lui una nuova avventura nel segno del buon cibo e del digitale.«Stiamo sperimentando tra i primi in Puglia la realtà del franchising Eatintime, già consolidata nel Nord Italia, presente in oltre 20 grandi città e con più di 4mila ristoranti affiliati. Innanzitutto Eatintime è un'applicazione gratuita disponibile per tutti i dispositivi mobili: basta scaricarla sul proprio smartphone e con pochi click accedere ai vari servizi attraverso la geolocalizzazione. Nel nostro caso basterà una ricerca per scoprire quali sono i ristoranti disponibili sul territorio di Giovinazzo».«Eatintime garantisce supporto nelle relazioni con il cliente, oltre a dare un aiuto concreto ai ristoratori nella gestione del marketing e nel miglioramento della presenza on line. I nostri rider sono giovani collaboratori, tutelati in ogni aspetto e, a differenza di quello che avviene con altre multinazionali del settore, con una buona paga minima oraria garantita».In occasione del lancio di Eatintime a Giovinazzo, è possibile ordinare con ile ricevere subito un buono sconto di 5 euro!Scarica la app su App Store - https://apps.apple.com/it/app/eat-in-time/id1109737955 Scarica la app su Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eatintime.eatintime.eatintime&hl=it Facebook - https://www.facebook.com/Eatintime-Giovinazzo-103013618695685 Instagram - https://www.instagram.com/eatintime_giovinazzo/