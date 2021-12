Dopo la convalida dell'arresto e i domiciliari, i due bitontini, di, sono tornati in libertà: solo il più giovane, già gravato da precedenti, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, all'obbligo di dimora a Bitonto ed alla permanenza in casa nelle ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00.Si è conclusa così l'udienza di ieri mattina, davanti al giudice monocratico. I due bitontini, «il più grande incensurato, mentre il più giovane con un piccolo precedente a suo carico» ci ha tenuto a precisare il loro legale, l'avvocato, erano stati arrestati il 5 dicembre scorso dainel corso di un intervento in via Marconi: i due, annebbiati dai fumi dell'alcool, avrebbero iniziato a molestare i passanti, prendendo a calci alcune saracinesche.Una vera e propria scenata che non è passata inosservata, visto che qualcuno ha deciso di porre fine alla vicenda, chiamando il. Isono arrivati sul posto in un baleno. Con loro la. I militari con non poca difficoltà sono riusciti ad addomesticarli, a bloccarli grazie alloin dotazione e a condurli negli uffici di via Matteotti dove sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e posti ai domiciliari, presso le rispettive abitazioni.Dove, però, ci sono rimasti per meno di 24 ore. Il, al termine dell'udienza tenutasi presso il, è tornato completamente in libertà, mentre il, già noto, dovrà sottostare ad una serie di prescrizioni, tra cui l'obbligo di rimanere a Bitonto e nella propria dimora, obbligatoriamente nelle ore notturne.