Tutti i dati su contagi, decessi e guarigioni a Giovinazzo da inizio pandemia

Sono stati resi noti nelle scorse ore i nuovi dati sulla curva epidemiologica a Giovinazzo, che purtroppo non si può ancora definire in discesa decisa e per questo, solo 48 ore fa, il Sindacoaveva fatto appello al buon senso di tutti, annunciando l'inasprimento di alcune misure di controllo, soprattutto in fascia serale e nei ritrovi dei giovani.Ciò che emerge dai dati diffusi dall'Ente comunale è che alla data del 1° febbraio, a Giovinazzo, c'erano 170 positivi. Da inizio pandemia, invece, hanno contratto il Covidcomplessive, tutte di età compresa tra 57 e 91 anni. Nel 2021 ci sono stati già 3 decessi.Le buone notizie anche in questo caso, così come per il bollettino giornaliero pugliese, arrivano dalle guarigioni: sono statee la maggior parte dei giovinazzesi che hanno contratto il Sars CoV2 sono riusciti a curarsi in casa.Il dato più amaro riguarda infine l'incidenza della seconda ondata, quella partita in ottobre, sulla popolazione locale. A Giovinazzo da marzo a maggio si erano ammalate 11 persone, con un decesso, mentre dallo scorso autunno hanno contratto il Coronavirus ben 608 persone e 8 sono stati i morti. Un dato che deve far certamente riflettere.