Tutti al mare: 1 e 2 novembre con sole e caldo a Giovinazzo

Dapprima si trattava di una ottobrata, ma ora siamo di fronte ad un fenomeno più complesso.Novembre inizierà nel segno del bel tempo e del caldo a Giovinazzo nel giorno in cui si festeggia Ognissanti, con la colonnina di mercurio a segnaregrazie a correnti sud-occidentali che soffieranno debolmente. Mare poco mosso e così in molti decideranno anche di trascorrere la giornata festiva sui litorali e qualcuno si tufferà anche in mare come accaduto domenica scorsa.Ventilazione sud-orientale al pomeriggio e sino al tramonto, quando. Serata stellata, con valori termici minimi della notte sui 14°. Bel tempo anche il 2 novembre con qualche velatura pomeridiana e punte di 25° sul termometro.Le temperature scenderanno nel fine settimana.