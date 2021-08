TUTTE LE FOTO del Solenne Pontificale in piazza Vittorio Emanuele II

55 foto Solenne Pontificale per Maria SS di Corsignano 2021

Con orgoglio il Comitato Feste Patronali presieduto da Gaetano Dagostino lo aveva definito un «evento storico». L'aggettivo, spesso abusato, questa volta si attagliava bene alper due motivi: non è mai accaduto in tempi moderni e siamo purtroppo ancora nel pieno di una pandemia che potevamo immaginare solo come un nostro incubo.Purtroppo l'emergenza sanitaria è ancora realtà e l'icona didi nuovo tra la gente dopo due lunghi e durissimi anni è davvero un evento di cui si narrerà tra dieci, venti o cinquant'anni. Sarà nei racconti dei più grandi che ricorderanno quando i giovinazzesi vinsero la paura con preghiera.Noi non vogliamo per una volta spendere troppe parole. Non ne scriveremo altre, affidando il racconto ai nostri scatti.Buona visione.