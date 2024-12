Truffe agli anziani, incontro pubblico con i Carabinieri di Giovinazzo

Le forze dell'ordine scendono in campo a tutela degli anziani per metterli in guardia dalle truffe di cui spesso sono vittime inconsapevoli. Per questo motivodi Giovinazzo terrà un incontro con gli anziani giovedì 12 dicembre, alle ore 18.30, nella Concattedrale Santa Maria Assunta, per analizzare il fenomeno delle truffe e fornire suggerimenti per la prevenzione. Ovviamente, l'incontro è aperto a tutti coloro che volessero essere informati su questo allarmante e diffuso fenomeno sociale.«Invito tutti i cittadini a partecipare all'incontro di giovedì - dichiara il sindaco- Si tratta di un incontro molto importante perché fornisce nozioni su come difendersi dalle truffe che, come dimostrano i tantissimi casi registrati in tutta la Puglia, vedono anziani, e anche meno anziani, bersagli di malfattori e delinquenti. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare l'Arma dei Carabinieri per l'importante iniziativa e la sensibilità dimostrata ancora una volta nei confronti dei cittadini e delle fasce più deboli».