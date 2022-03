Truffe agli anziani: incontro pubblico con i Carabinieri al Parco Scianatico

I raggiri ai danni di persone sole o anziane sono purtroppo entrate prepotentemente nelle cronache degli ultimi anni.Questa sera, martedì 22 marzo, alle 18.00, all'interno del centro anziani di Giovinazzo, nel parco Scianatico, avrà luogo l'incontro pubblico organizzato dalla locale stazione dei Carabinieri diretta dal maresciallo capo Ruggiero Filannino, avente ad oggetto:Un incontro utile a riconoscere le dinamiche di veri e propri raggiri, che fruttano a bande di malviventi a volte proventi non indifferenti.«Non cessiamo di mantenere alta la guardia sulla prevenzione delle truffe - commenta l'assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito -. La corretta informazione è un modo utile per sventare in anticipo odiosi raggiri. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per questa nuova interessante iniziativa», è stato il suo commento.