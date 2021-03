Una vecchia cava in località San Pietro Pago, ormai dismessa, trasformata in, smontate, incendiate e abbandonate in quella voragine, profonda e difficilmente raggiungibile. L'hanno scoperta, durante un servizio di perlustrazione del territorio rurale, leQuella dei furti d'auto è una vera piaga del territorio: un fenomeno sempre in fermento che, secondo gli investigatori, vede coinvolte vere organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto delle auto e lache le seziona. Una premiata ditta che, di recente, aveva scelto una vecchia cava di Giovinazzo, profonda oltre, per occultare le scocche delle auto (, nda), sezionate, smontate e date alle fiamme.Un piccolo cimitero di auto cannibalizzate, insomma, scoperto dal, diretto dal presidente, a cui, quello che si è presentato dinanzi ai loro occhi è stato uno spettacolo sconcertante. Un danno impareggiabile anche per l'ambiente circostante, che purtroppo sconta decenni di accumuli di rifiuti e la presenza della discarica. Subito è stata informata la: spetterà ora a loro attivare le procedure per il recupero dei mezzi e la bonifica del sito.Quell'autentica autodemolizione e discarica abusiva di lamiere contorte, probabilmente,. Ma è mai possibile che nessuno si sia mai accorto di nulla? È mai possibile che nessuno abbia visto movimenti sospetti o qualcosa di anomalo? Resta il fatto che adesso bisognerà individuare i responsabili.