Trentennale della morte di don Tonino Bello: il programma

Cade quest'oggi, 20 aprile, il 30° anniversario della morte delper tutti don Tonino, scomparso nel 1993. Inizia quindi da oggi un fitto calendario di appuntamenti liturgici e non in tutta la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Di seguito il programma completo.Diverse sono le iniziative svolte nei mesi precedenti e altre sono in calendario., alle ore 19, nella Cattedrale di Molfetta, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI presiederà la Concelebrazione eucaristica, trasmessa in diretta su Tele Dehon (can. 19). Seguiranno, nei giorni successivi, due momenti di riflessione e approfondimento sulla figura del Venerabile., alle ore 18.30, presso l'aula magna del Seminario Vescovile in Molfetta, saranno proclamati i vincitori del Premio letterario "don Tonino Bello", III edizione, promosso dal settimanale diocesano Luce e Vita e dalla Cooperativa Stola e Grembiule., nelle quattro città della Diocesi, saranno messi in mostra gli elaborati che gli studenti delle scuole primarie e secondarie hanno realizzato nell'ambito del progetto didattico "Don Tonino, una santità nel quotidiano". Le mostre saranno allestite nei seguenti luoghi e potranno essere visitate dalle ore 18 alle 20.30: Molfetta, parrocchia S. Achille – Ruvo di Puglia, parrocchia S. DomenicoTerlizzi, centro sociale Sacro Cuore., presso l'auditorium Regina Pacis in Molfetta: spettacolo teatrale della compagnia "Arterieteatro" per rappresentanze di alunni della scuola dell"Infanzia e della Primaria;, stessa sede, i ragazzi delle secondarie incontreranno il Vescovo Mons.Domenico Cornacchia, don Mario Diana, assistente Movimento Studenti e Francesca Bello, nipote di don Tonino