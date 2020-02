Treni in ritardo per un guasto sulla linea Foggia-Bari

Traffico ferroviario in tilt dalle 7.35 di questa mattina sulla linea, con pendolari in difficoltà anche nella stazione diIl tutto sarebbe causato da un guasto al sistema di distanziamento dei treni fraI convogli in viaggio hanno fatto registrare ritardi fino ada Foggia verso Bari Centrale. Disagi quindi soprattutto per i pendolari che ogni giorno si recano a Bari da tutte le località costiere.I tecnici e gli operai sono al lavoro per risolvere definitivamente il problema. La circolazione sta lentamente riprendendo con regolarità.