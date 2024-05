Trasporto pubblico a Giovinazzo, dal 3 giugno nuovi servizi per la città

Al via una serie di importanti novità per il. A partire dal 3 giugno sarà attivo un nuovo programma di esercizio arricchito da nuove fermate e progettato per migliorare la mobilità dei cittadini e dei turisti, facilitando ancor più i collegamenti verso i principali poli attrattori della città.Il piano risponde efficacemente alle reali esigenze di trasporto degli utenti, garantendo collegamenti efficienti dalla periferia al centro e viceversa. Ecco le principali novità:Oltre ai nuovi collegamenti, è in corso un progetto di riqualificazione degli impianti fermata bus. Verranno rimosse le vecchie paline e installati nuovi impianti nei luoghi di fermata autorizzati. Alle fermate saranno disponibili informazioni per l'utenza, inclusi gli orari di passaggio e un QR code che permetterà di accedere alla pagina web dedicata al trasporto urbano sul sito www.busmiccolis.it . Gli utenti potranno così ottenere tutte le informazioni sul servizio, compresi orari, tariffe, punti vendita e indicazioni per l'acquisto dei biglietti tramite, oltre agli avvisi e alle novità.Sono in fase di individuazione anche i luoghi di installazione di tre nuove pensiline fermata bus, investimento previsto dal rinnovo del contratto della società Miccolis spa, per migliorare il comfort degli utenti. In linea con l'impegno per la mobilità sostenibile e le emissioni zero, entrerà in servizio un nuovo autobus modello TAM Vero 11, recentemente consegnato dal Comune al gestore Miccolis spa.Queste iniziative rappresentano un passo significativo verso un sistema di trasporto urbano più efficiente e sostenibile, rispondendo alle crescenti esigenze di mobilità della comunità di Giovinazzo.Il costo della corsa semplice è di 1 euro, l'abbonamento mensile ammonta a 29,50 euro. Al momento l'unica rivendita sul territorio è la tabaccheria di S. Agostino ed è comunque possibile fare il biglietto sul bus. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.busmiccolis.it o contattare l'Ufficio Trasporti del Comune di Giovinazzo.«Un altro nostro obiettivo di programma è raggiunto, abbiamo investito sul potenziamento del Trasporto Pubblico Locale tenendo presente le esigenze dei giovinazzesi e inserendo il servizio navetta con Prysmian con il bus elettrico da noi acquistato con un finanziamento regionale - spiega il sindaco- Incentivare il trasporto pubblico è una delle azioni concrete per ridurre il traffico e le emissioni nocive».«Credo molto nella necessità di alleggerire il traffico veicolare in città soprattutto adesso nella stagione estiva - aggiunge l'assessore con delega alla Mobilità, Alfonso Arbore - Quindi, meglio utilizzare il TPL ed evitare di prendere l'auto per spostarsi in città, è un invito che rivolgiamo a tutti».