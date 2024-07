Circolari Miccolis, ripristinate le fermate nel centro di Giovinazzo

Orari Miccolis Documento PDF

Nelle scorse settimane abbiamo lanciato dalle nostre pagine le, la società che garantisce il trasporto pubblico sul territorio di Giovinazzo. Nuove linee che servivano i lavoratori della Prysmian, il più importante stabilimento locale, ed i tanti turisti che affollano il litorale, con fermate finalmente anche per i pendolari dei residence che insistono lungo la vecchia strada statale 16 Adriatica, oggi prolungamento di via Bari.Alcune cittadine giovinazzesi ci avevano tuttavia segnalato la soppressione di alcune fermate nel centro città, un disagio per chi si doveva per esempio recare al venerdì al mercato settimanale ed al cimitero.L'assessore alla Polizia Locale e Mobilità sostenibile,, ha precisato quindi che, dopo interlocuzione con la società di trasporti, sono stati apportati piccoli ma utilissimi accorgimenti ad orari e fermate. Di fatto la situazione è stata ripristinata.Il quadro completo degli orari lo alleghiamo a questo articolo, scaricabile comodamente da voi lettori.