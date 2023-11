A Giovinazzo arriva il bus elettrico - VIDEO

Il Comune di Giovinazzo avrà il suo nuovo. L'azienda affidataria del trasporto pubblico metterà dunque su strada un mezzo nuovo, ottenuto grazie ad un finanziamento scaturito dal POR Puglia - Smart Go City, bando rivolto alle pubbliche amministrazioni che volessero rinnovare il loro parco mezzi.In un video ( clicca qui per vederlo) il sindacoha spiegato come si tratti di un mezzo dotato di 65 posti complessivi e di sedute per disabili e madri con passeggini, con aree ad essi dedicate come previsto dalla legge.«Questo bus servirà a potenziare il trasporto pubblico - ha quindi spiegato il primo cittadino giovinazzese - e lo affideremo alla società Miccolis. Il nostro obiettivo è poter aggiungere nuove corse per poter raggiungere punti strategici di Giovinazzo ed implementare il nostro servizio pubblico».Sollecito si è quindi detto contento perché il bus elettrico abbatte totalmente le emissioni e «questo ci spinge sempre più a puntare sulla mobilità sostenibile, pensando ad altri interventi sul nostro territorio».