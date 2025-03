“Transizione: ambizione o illusione?”: domani a Barletta torna Hey Sud

Domani, venerdì 14 marzo, torna l'appuntamento con, il ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio. "Transizione: ambizione o illusione?" è il titolo del confronto, in programma alle ore 19 nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15.Tra gli ospiti l'on., presidente della Commissione ENVI del Parlamento Europeo (Comm. Ambiente, Clima e Sicurezza Alimentare), che ha un ruolo centrale nel definire politiche innovative e nel promuovere strumenti come il pacchetto "Fit for 55", il fondo sociale per il clima e iniziative per l'economia circolare. La transizione ecologica, fondamentale per combattere il cambiamento climatico, punta a trasformare il nostro modello economico in uno più sostenibile, neutrale dal punto di vista climatico e rispettoso dell'ambiente. L'Unione Europea è in prima linea in questa sfida, grazie all'European Green Deal, che mira alla neutralità climatica entro il 2050 e a una riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030. Tuttavia la transizione ecologica non si gioca solo a livello europeo: i territori locali sono il cuore di questo cambiamento. Le città, infatti, hanno la possibilità di sperimentare soluzioni concrete, come la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la tutela della biodiversità urbana. Ma il percorso non è privo di ostacoli: costi iniziali elevati, complessità normativa e resistenze sociali possono rallentare i progressi. È qui che entra in gioco la collaborazione tra istituzioni europee, nazionali e locali, con un obiettivo comune: trasformare le sfide in opportunità. La transizione ecologica può infatti creare nuovi posti di lavoro, migliorare la qualità della vita e garantire un futuro più sicuro per le prossime generazioni.Di questo si parlerà nel nuovo appuntamento di Hey Sud. Durante il dibattito, con il contributo di Antonio Decaro, rifletteremo su come possiamo tutti essere protagonisti di questa trasformazione. Perché la transizione ecologica non è solo un obbligo, ma un impegno condiviso per costruire un domani più giusto e sostenibile. Al talk, oltre a Decaro, interverranno anche il sen, energy manager dell'Università del Salento,, assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia,, Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Ambiente,presidente della sezione Energia Ambiente e Utilities di Confindustria Bari-Bat,, rettore del Politecnico Bari, e, EY Consulting Market Leader.e sarà disponibile on demand su tutte le piattaforme EY.