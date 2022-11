Traffico ferroviario rallentato da e per Giovinazzo: viaggiatori inviperiti

È stato un guasto ad un treno merci tra Foggia ed Incoronata a creare disagi al traffico ferroviario sulla linea adriatica pugliese per tutta la prima parte della mattinata di oggi, giovedì 10 novembre.Il guasto si è verificato alle ore 5.00 di questa mattina e l'intervento dei tecnici si è protratto sino alle 7.30. Ripercussioni inevitabili ci sono state sulla programmazione dei treni regionali, che hanno accumulato anche svariati minuti di ritardo. I treni a lunga percorrenza interessati da ritardi superiori ai 60 minuti sono stati l'Intercity Notte 757 Torino Porta Nuova (20:35) - Lecce (10:10), l'ICN 755 Milano Centrale (21:15) - Lecce (8:50) ed il Milano Centrale (21:50) - Lecce (10:37).Disagi sono stati segnalati sui regionali da tanti lettori sulla tratta Barletta-Bari Centrale, con carrozze (come racconta la nostra foto) stracolme di viaggiatori pendolari, in massima parte lavoratori e studenti. In un caso è stato richiesto l'intervento della Polfer per un malore.«Il traffico - segnala Trenitalia - è tornato regolare alle ore 8.10 dopo l'intervento di un locomotore di soccorso. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali in direzione Pescara hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti. I treni InterCity e Regionali in direzione Bari hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 110 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso.»Un guasto comune, nulla di eclatante, ma tanto è bastato per creare enormi disagi. E i pendolari inviperiti continuano a chiedere maggiori tutele, soprattutto nelle fasce orarie con maggiore flusso di viaggiatori che si recano o tornano dal loro posto di lavoro.