Touring Juvenatium, Fumai e Bavaro confermati presidente e vicepresidentessa

Nuovo direttivo in casa, l'associazione protagonista da un trentennio della vita culturale cittadina giovinazzese.Il 22 ottobre scorso si è riunita l'assemblea ordinaria elettiva degli associati nelle sede storica di corso Principe Amedeo. È stato confermato nella carica di presidente per il triennio 2022-2025, già al vertice dell'associazione. La sua vice sarà ancora Florinda Bavaro, che si occuperà delle cerimonie conviviali, nonché della sede), mentre i consiglieri saranno Cristina Iride (responsabile comunicazione, attività culturali, cerimonie e visite), Andrea Brancato (Consulente della Presidenza Touring e Coordinatore del Gamberemo), Angelo Lasorsa (responsabile tecnico per eventi e della logistica), Valeria Anna De Mola (Vicesegretaria), Vincenzo Casaburi (anche lui nella logistica ed addetto agli archivi), Giacomina Altieri che rivestirà il ruolo di tesoriera, Maria Antonia Iessi e Rita Vella, le quali saranno collaboratrici strette del presidente.Continuità sembra dunque essere la parola d'ordine all'interno del sodalizio, con obiettivi ben prefissati anche per il prossimo Natale e per tutto il 2023, con l'evento di punta che sarà ancora una volta il Palio dei Rioni agostano. Ed il 26 ottobre scorso la prima riunione ha già indicato la strada da percorrere sin dalle prossime settimane.