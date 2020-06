Torna il maltempo su Giovinazzo: oggi pioggia e venti meridionali

Temperature in brusco calo, comprese tra 16 e 18°

Sarà questo il quadro climatico che si presenterà ai giovinazzesi nella giornata di oggi, 5 giugno. Al primo mattino probabili precipitazioni di non rilevante entità, ma col passare delle ore le piogge diverranno abbondanti.I valori termici, come accennato, subiranno un considerevole calo rispetto a ieri, con massime mai sopra i(-13° in 24 ore) e minime che scenderanno a. Consistenti piogge previste anche nel pomeriggio, con l'africo che soppianterà l'ostro. Un miglioramento, secondo gli esperti, giungerà solo a sera, quando si avranno dapprima schiarite alternate e nuovi annuvolamenti e poi ampi sprazzi di cielo stellato. Umidità con picchi elevatissimi, sino alSabato ventilazioni nord-occidentali puliranno definitivamente i cieli di Giovinazzo e le temperature massime torneranno a toccare i