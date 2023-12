Torna il doppio appuntamento con il mercato settimanale a Giovinazzo

Ritorna in questo fine settimana il doppio appuntamento con ila Giovinazzo. Piazzale Salvo D'Acquisto si animerà nella mattinata del 15 dicembre, secondo il calendario consolidato, e poi domenica mattina, 17 dicembre, per l'apertura straordinaria in prossimità delle festività natalizie.Un'idea dell'assessorato alle Attività Produttive guidato daper permettere ai tanti che al venerdì sono impegnati per lavoro di recarsi a far la spesa. Era successo in estate ed in novembre e succederà di nuovo, sotto la spinta di cittadini e cittadine. Cancelli aperti dalle 7.00 alle 14.00.«Si chiude l'anno - ci ha detto l'assessore - con un mercato straordinario che spero sia piaciuto quando lo abbiamo proposto. Un mercato straordinario che darà la possibilità ai giovinazzesi e a quanti vengono da fuori città di godersi in tranquillità una giornata tra le bancarelle, godendo, perché no, dell'atmosfera natalizia della nostra cittadina. Ai commercianti - ha concluso Arbore - del settore auguro serene festività e soprattutto rinnovo l'auspicio di un nuovo anno con buone prospettive lavorative».