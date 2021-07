Torna a salire il numero dei positivi al Covid-19 in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Torna, anche se di poco, a salire il numero di positivi in Puglia. Non accadeva dal mese di maggio.Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 34 i nuovi contagi registrati ed emersi dall'analisi di 4011 tamponi, pari allo 0,84%. Questo il riepilogo:11 Provincia di Lecce9 Provincia di Foggia7 Area Metropolitana di Bari3 Provincia di Brindisi1 Provincia Bat1 Provincia di Taranto2 casi di provincia di residenza non nota0 casi di residenti fuori regioneIn Puglia sono quindi 2127 le persone alle prese con il Sars CoV 2 (17 in più rispetto a sabato) e 2040 sono coloro i quali si stanno curando a casa. I ricoverati sono 87, numero stabile rispetto al sabato, e 8 sono i ricoverati in terapia intensiva.I guariti sono stati 17 ed il numero da inizio pandemia è salito a 245020.Non sono stati riscontrati decessi nelle ultime 24 e quindi il dato sui morti per Covid è rimasto di 6650 vittime da inizio emergenza sanitaria.A Giovinazzo non vi sono positivi al momento. Da inizio pandemia si sono ammalate 1232 persone, 1215 sono stati i guariti e 17 le vittime.