Torna a riunirsi in Aula Pignatelli il Consiglio comunale

Ritorna a riunirsi nella sua sede naturale, in Aula "Luciano Pignatelli", il. Il Presidenteha convocato la prima riunione dell'assemblea dal vivo post-Covid per le ore 17.30 di oggi, 12 giugno.La massima assise cittadina si occuperà essenzialmente di tributi. Al primo punto all'ordine del giorno è prevista la discussione e quindi l'eventuale approvazione del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (nuova IMU). A seguire, dai banchi di maggioranza e opposizione, i Consiglieri comunali si confronteranno sultema assai caldo in questo periodo di grande crisi economica che segue l'emergenza sanitaria che ha stretto l'Italia in questi mesi.Diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Giovinazzo.