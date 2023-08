Torna a Giovinazzo la tradizionale Fiera dell'Assunta

Il Comitato Festa Patronali di Giovinazzo l'ha ribattezzata come una delle più longeve del Nord Barese e non a torto. Compie 30 anni la tradizionale, che di fatto aprirà quest'oggi, 15 agosto, i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.Dalle 7.00 alle 13.00 cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto, all'area mercatale, per le centinaia di visitatori che arriveranno anche dal circondario, magari a caccia di un affare. Giardinaggio, artigianato, antiquariato, articoli per la casa, prodotti a chilometro zero, prodotti per l'igiene e arredamento per esterni. Questo e molto altro offrirà la rassegna giovinazzese che si terrà oggi.Ed in tantissimi, come tradizione vuole, prima della giornata in spiaggia, faranno un salto da quelle parti. Che la Festa Patronale abbia inizio.