Tommaso Depalma racconta l'evoluzione della bonifica di Lama Castello (VIDEO)

Sono state rimosse oltre 38mila tonnellate di loppa e materiale ferroso di vario tipo durante la seconda tranche della bonifica di Lama Castello, area fortemente inquinata dagli scarti della lavorazione industriale delledove sorgerà invece un parco naturale a furor di popolo dopo una corposa raccolta firme portata avanti dall'Associazione Amici dell'Ambiente della Flora e della Fauna di Giovinazzo.Depalma ha girato un video con i tecnici che hanno reso possibile l'abbassamento del livello di quei terreni inquinati di oltre tre metri ed hanno riportato alla luce antichi muretti a secco in una zona violentata dalla produzione industriale che tanto benessere economico creò in città, a prezzi tuttavia altissimi in termini di salute.Sarà poi l'Arpa Puglia a decidere come proseguire nell'ultima parte della bonifica, ma appare chiaro come vi sia la necessità di rimuovere «altri volumi».Di seguito l'intero video.