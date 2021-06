TARI 2021, l’Amministrazione di Giovinazzo delibera riduzioni del 50% per chi ha subìto danni da Covid19 

In considerazione di quanto disposto all'art.6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) l'Amministrazione comunale di Giovinazzo, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, ha deliberato di riconoscereda applicare d'ufficio alle seguenti categorie delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:2) Inoltre, è prevista la riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI 2021 ai contribuenti delle restanti categorie di utenze non domestiche che dimostreranno di aver registrato, nell'anno 2020, un calo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi non inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.Pertanto, i contribuenti che rientrano nelle suddette categorie del punto 1 saranno tenuti a versare solo il 50% della TARI 2021. Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che rientranonel punto 2, potranno ottenere la riduzione del 50% della TARI 2021 mediante presentazione di istanza in seguito a pubblicazione di apposito bando che disporrà le modalità di accesso al beneficio.A ciò va aggiuntae le agevolazioni per le utenze domestiche che saranno meglio determinate con un apposito bando .«Anche questa volta, con grande determinazione e abnegazione, abbiamo cercato di essere vicini a chi è stato più colpito dalle difficoltà del Covid19 e dalle limitazioni che ne sono conseguite - dichiara il sindaco-. Credo che il lavoro svolto sarà di concreto sostegno e supporto a una parte consistenti di operatori economici. Ci auguriamo che questi sostegni economici, sommati alle attività di promozione legate all'Estate giovinazzese che stiamo per lanciare, possano essere un giusto volano per far ripartire il più velocemente possibile il sistema economico legato al turismo e all'attrattività di Giovinazzo».