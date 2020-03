Tamponamento tra due auto e un camion sulla 16 bis: un ferito

Incidente questo pomeriggio sulla strada statale 16 bis, in direzione Bari. Si tratta di un tamponamento tracon un ferito lieve: una persona è stata soccorsa dagli operatori del, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza.L'impatto, avvenuto nei pressi dello svincolo di Cola Olidda, ha coinvolto, ed ha creato non pochi disagi alla circolazione: ha infatti causato il rallentamento del traffico e il blocco della carreggiata al. In pochi minuti si sono create lunghe code, in direzione sud, non ancora del tutto smaltiteSul posto, in pochi minuti, sono intervenuti il personale dell', il personale medico dele laper i soccorsi, la gestione della viabilità e gli accertamenti della dinamica dell'incidente stradale.