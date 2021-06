Superate le 6600 vittime in Puglia per il Covid-19

Il dato attuale in Puglia

La Puglia ha fatto registrare anche 4 decessi nelle ultime ore: due nel leccese, uno nel brindisino, uno in Capitanata. Non vi sono stati morti nell'Area Metropolitana di Bari, dove le vittime sono 2267 da inizio emergenza sanitaria. Il computo delle vittime in regione 6601.Sono scesi a 9343 i positivi al Sars CoV2 in Puglia (-888 rispetto al giovedì). Dato confortante, che fa il paio con quello relativo a coloro i quali si stanno curando a casa (9118 persone, pari al 97,6% del totale). Nella giornata di ieri, 18 giugno, sono stati riscontrati altri 106 casi, emersi dall'analisi di 6893 tamponi, pari all'1,53% del campione totale.23 Area Metropolitana di Bari12 Provincia di Lecce25 Provincia di Brindisi7 Provincia Bat20 Provincia di Taranto19 Provincia di Foggia1 provincia di residenza non nota1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuitoDall'inizio della pandemia sono 252757 i pugliesi che hanno contratto il virus.Cala ancora anche il numero dei ricoverati nei reparti Covid, sceso a 225 (-12), con 18 pazienti che lottano in terapia intensiva.I guariti sono stati 990 nelle ultime 24 ore ed il loro numero è salito a 236813 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.