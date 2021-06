Straordinario per il personale del centro vaccinale di Molfetta: lunedì una riunione d'urgenza

È stata convocata per lunedì la riunione d'urgenza del Coc (Centro operativo comunale) di Molfetta.La decisione è stata assunta dal primo cittadino molfettese, Tommaso Minervini, per discutere delle difficoltà registrate nell'hub vaccinale allestito all'interno dele punto di riferimento dei giovinazzesi con il PalaChicoli di Terlizzi, la scuola "Rutigliano" di Bitonto, il Centro della Fiera del Levante a Bari e il nuovo hub nel quartiere Catino. La riunione d'urgenza è stata convocata per individuare soluzioni utili per andare incontro alle esigenze del personale sanitario che, da marzo scorso, sta operando nella struttura pur avendo superato il tetto massimo di ore di straordinario consentite.Un aspetto che purtroppo a breve potrebbe portare ad una carenza cronica di medici, infermieri ed assistenti, con inevitabili ripercussioni anche sull'utenza di Giovinazzo ed un rallentamento nell'andamento della campagna vaccinale in tutta l'Area Metropolitana di Bari (il problema è infatti comune a diversi hub).Il Coc è stato convocato per sollecitare una decisione urgente da parte del Direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce.Non si ha al momento nessuna notizia sull'apertura del Punto Vaccinale di Popolazione già pronto da alcune settimane all'interno della palestra della scuola "San Giovanni Bosco" a Giovinazzo. Si attende l'ok definitivo della ASL Bari, che dovrà tuttavia prima risolvere il problema del tetto ore di straordinario del personale, prima di aprire nuovi centri.