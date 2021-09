Da questa mattina controlli a tappeto in tutta Giovinazzo, da parte degli agenti di, per verificare che i proprietari dei cani osservino l'ordinanza del sindaco,, in merito alle deiezioni canine ed al possesso dei microchip degli amici a quattro zampe.Si ricorda che, per quanto riguarda l'omessa iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina, la sanzione parte da un minimo dia un massimo di. Invece, per quanto riguarda il non possesso da parte dei proprietari dei cani di strumenti idonei per effettuare l'immediata rimozione delle deiezioni canine, la multa parte da un minimo dia un massimo diOggi gli agenti hanno effettuato i controlli in divisa, presto seguiranno anche quelli. «Come avevo già accennato, questa estate abbiamo avuto tante questioni da affrontare perché l'estate Giovinazzo è una città che si trasforma e quindi ha tante altre criticità da gestire, in primis la gestione dello smaltimento dei rifiuti da parte delle attività commerciali e dei privati, che hanno subìto controlli massicci e tante sanzioni elevate», è il commento di«Ora è arrivato il momento di dedicarci a quest'altra criticità perché, da quello che mi viene riferito dai miei concittadini che ascolto sempre con molta attenzione, le deiezioni canine selvagge stanno diventando un problema che obiettivamente disturba e non poco. Ricordo - sottolinea il primo cittadino - che in merito».«Dunque - conclude Depalma -, è bene parlarci chiaro con quei cittadini che continuano a violare le norme ed a maltrattare la nostra città:».