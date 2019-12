"Stazioni Sicure": 668 persone identificate, 3 denunciate

Sono statele persone identificate,quelle denunciate all'per il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui,segnalate all'per possesso di stupefacenti per uso personale,i bagagli controllati.Questo il bilancio dell'operazione, svoltasi nella giornata del 23 dicembre scorso, che ha visto impegnatioperatori dellanelle maggiori stazioni di Puglia, Basilicata e Molise.L'operazione ad alto impatto, finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva, è stata disposta per innalzare ulteriormente il livello di attenzione negli impianti ferroviari ed a bordo dei treni, considerati obiettivi sensibili, che richiamano quotidianamente tantissime persone, a vario titolo.Nell'ambito di competenza delsono statein cui si sono concentrate le attività di controllo straordinarie, con il supporto di unità cinofile dellae di tecnologie all'avanguardia, smartphone con lettura ottica dei documenti e metal detector per i controlli ai bagagli sospetti.Le ispezioni si sono estese anche ai depositi bagagli.