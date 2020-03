Rientri in Puglia, tutti in quarantena. Lo stabilisce un'ordinanza della Regione Puglia

Si stabilisce pertanto che:

ha emanato una nuova ordinanza in materia di igiene e sanità per far fronte al prospettarsi dell'emergenza possibile dovuta all'ingresso in Puglia, che si sta registrando nelle ultime ore,al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza.Considerate le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia dell'8 marzo 2020, con particolare riferimento alle persone fisiche che, hanno fatto ingresso in Puglia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che all'art. 1 fa riferimento a "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e che, pertanto, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.E, in ultimo, considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", l'ordinanza di Emiliano è «Ad integrazione di quanto già disposto, è necessario assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19, considerato il rapido evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio regionale».È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.La comunicazione istituzionale della Regione Puglia,, in ogni porto, aeroporto, stazione ferroviaria nonché avvalendosi della collaborazione della competente Sezione dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza anche ai gestori del servizio di trasporto passeggeri su gomma interregionale, affinché ne diano avviso su ogni mezzo di trasporto.La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).