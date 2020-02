Operazione "Rail Safe Day", controllate 602 persone

controllate nel corso dell'operazione", attuata nella giornata dell'11 febbraio dallaper prevenire i comportamenti scorretti in ambito ferroviario, spesso causa di investimenti, con particolare riguardo ai luoghi in cui dette criticità si possono verificare, come passaggi a livello.presidiate da parte di. E questa è solo una delle tante iniziative poste in essere dallaper ridurre l'incidentalità legata ad investimenti di natura accidentale.A tale proposito il, anche quest'anno, in sinergia con l', sta sviluppando il progettonelle scuole, programma ideato daldi concerto con il, che prevede momenti d'incontro e dialogo trae studenti.Nell'anno scolastico 2018/2019 ilha coinvoltoorganizzando incontri in. L'obiettivo è quello di stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nello "scenario ferroviario" e diffondere tra di loro la cultura della sicurezza, sensibilizzandoli per la propria e altrui incolumità.