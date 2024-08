Stasera la lectio magistralis di padre Francesco Depalo in Cattedrale

Sarà uno dei più piacevoli appuntamenti culturali dell'agosto giovinazzese ed è inserito neloltre che nello splendido percorsoche sta aprendo gli scrigni del centro storico ai visitatori grazie ad un partenariato tra Comune di Giovinazzo e Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Questa sera, venerdì 9 agosto,parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, docente di storia e filosofia, terrà una lectio magistralis sul temaUn appuntamento che si preannuncia di grande interesse e che sarà poi doppiato il 13 agosto con un'altra lectio magistralis dal titolo "Teologia dell'icona. Musica e canti mariani".All'interno della Concattedrale, in un periodo in cui si farà intenso il percorso di preghiera in vista della Festa Patronale, ci si ritroverà a tarda sera per vivere un altro momento comunitario dall'alto valore culturale. Appuntamento in entrambe le circostanze fissato per le 22.00.