Nuovi parroci, le date degli insediamenti a Giovinazzo

A partire da domenica 3 settembre fino a domenica 15 ottobre, secondo il calendario seguente, i nuovi parroci e gli amministratori parrocchiali, nominati dail 5 luglio, faranno il loro ingresso nelle rispettive comunità parrocchiali.«Mentre lodiamo il Signore, vogliamo ringraziare tutti i sacerdoti che con tanta generosità e disponibilità, pur con fatica e non senza dolore, hanno accettato una nuova missione, per provvedere al Bene di numerose comunità della nostra Chiesa diocesana», si legge nella nota diocesana.Le celebrazioni indicate nel calendario saranno presiedute dal Vescovo. In grassetto quelle che interesseranno Giovinazzo.∙ Domenica 3 settembre 2023, ore 19 don Ignazio Gadaleta inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Michele Arcangelo in Ruvo di Puglia∙ Martedì 12 settembre 2023, ore 19.30 don Andrea Azzollini inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Gennaro in Molfetta∙ Mercoledì 13 settembre 2023, ore 19 don Nicolantonio Brattoli inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia SS. Redentore in Ruvo di Puglia∙ Giovedì 14 settembre 2023, ore 19 don Antonio Picca inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Domenico in Giovinazzo∙ Sabato 16 settembre 2023, ore 19 don Pietro Rubini inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Maria Assunta in Concattedrale a Ruvo di Puglia∙ Venerdì 22 settembre 2023, ore 19 don Gioacchino Prisciandaro inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Maria della Stella in Terlizzi∙ Domenica 24 settembre 2023, ore 10.30 don Nicolò Tempesta inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia S. Lucia in Ruvo di Puglia∙ Martedì 26 settembre 2023, ore 19 don Fabio Tricarico inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia SS. Medici in Terlizzi∙ Mercoledì 27 settembre 2023, ore 19 don Paolo Malerba inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia Immacolata in Molfetta∙ Martedì 3 ottobre 2023, ore 19 don Francesco de Lucia inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia SS. Crocifisso in Terlizzi∙ Domenica 15 ottobre 2023, ore 19 don Giuseppe Germinario inizierà il suo ministero di parroco nella Parrocchia Santa Teresa in Molfetta