Stanotte nuova disinfestazione contro mosche, zanzare e blatte

Il Comune di Giovinazzo ha previsto per questa notte, tra il 3 ed il 4 giugno, salvo avverse (improbabili) condizioni climatiche,Gli operatori passeranno per le strade sin dalla tarda serata di oggi, 3 giugno. Si raccomanda di non esporre panni o alimenti su balconi e davanzali e di non restare per strada al passaggio della macchina che nebulizzerà disinfestante.