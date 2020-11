Sospese in via precauzionale, d'intesa con il Comune di Giovinazzo, le lezioni in presenza alla scuola "Marconi" a causa di un sospetto caso di infezione da Covid-19. Da quanto si apprende, uno studente frequentantesarebbe risultato positivo ad un tampone antigienico, i cosiddetti test rapidi. Il protocollo prevede però che la positività venga confermata da un successivo tampone molecolare.Per questo motivo, in via precauzionale a tutela della salute pubblica a causa dell'emergenza Covid-19, a partire da domani, mercoledì 18 novembre, e fino ad ulteriori disposizioni. Contestualmente i docenti e gli alunni venuti a contatto con il sospetto caso positivo sono stati invitati a rispettare la quarantena fiduciaria precauzionale.Si tratta di una scelta di estrema prudenza che però in questo momento particolarmente grave per l'epidemia da Covid-19, anche alla luce dei numeri in città, è sicuramente di buon senso.