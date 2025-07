Sorrisi e tante emozioni per la "Notte Bianca dei bambini e delle bambine" a Giovinazzo

10 foto Notte bianca dei bambini e delle bambine

Lagiornalmente accoglie nei suoi spazi i bambini per momenti di gioco e relax (sotto l'occhio vigile di genitori, nonni e accompagnatori) e domenica sera 20 luglio, ha ospitato nella sua ampia locationgiunta alla sua terza edizione.L'iniziativa, nata dall'idea di Annalisa Palermo e di Miriam Massari della cartolibreria Mary Poppins, è inserita nel cartellonevarato dall'Amministrazione Comunale. La location, a nostro parere, è stata opportuna per ospitare l'evento vista anche la sua struttura centrale circolare che ha fornito adeguati spazi agli allestimenti predisposti dagli artisti. L'incontro ricco della bellezza dell'entusiasmo e della spontaneità dei bambini, è uno dei pochi eventi dedicati ai piccoli che hanno gradito molto tutte le performance previste nella lunga serata divertente e ricca di scoperte a tutto tondo.Un racconto in "EmoziolibriAmo" ha avuto l'intento di scacciare via la paura grazie all'animazione alla lettura curata da Saltoincanto con Caterina Marzella in scena, simpatica e coinvolgente come sempre. La sua mimica facciale, la sue tecniche sono collaudate e sanno catturare l'attenzione dei più piccoli coinvolgendoli con estrema naturalezza; con il racconto del lupo e dopo con quello di un piccolo riccio di peluche ha animato il libro affermando che ci si può fermare a riflettere sulla sua importanza che lei stessa ha illustrato « Con un libro si vola con la fantasia; le storie fanno rumore, conquistano il cuore-ha affermato Caterina Marzella-il libro abbraccia una storia che ci racconta l'amore, l'amicizia, il rispetto. Il libro ci fa compagnia ed è utile quando si ha bisogno di staccare un po', di fare una pausa. La bellezza dell'evento svoltosi nella villa comunale, a mio parere, sta nel riportare l'infanzia alla tradizione con spettacoli che Miriam Massari e Annalisa Palermo ricercano per invitare i bambini ad incuriosirsi e a stupirsi con la semplicità che regna nei loro occhi», ha così affermato l'attrice. Conclude la sua performance con il gioco finale del telefono senza fili che porta a scoprire la parola " delicatezza" alla quale, la nota e apprezzata artista di Giovinazzo, riferendosi all'infanzia che ha bisogno di delicatezza stupore e meraviglia, ha agganciato un pensiero scritto da lei che recita così. "L'infanzia ha bisogno di delicatezza. L'infanzia ha bisogno di stupore e meraviglia in qualsiasi parte del mondo perché un bambino con la fantasia è più forte di un adulto con un'arma."L'incanto dato dal teatro dei burattini è magia senza tempo per i più piccoli ma anche per i grandi. Lo spettacolo portato in scena dal piccolo Teatro di Pane ha trasmesso efficaci suggestioni nel racconto della fiaba e, al contempo della visione del racconto animato, per l'appunto con i burattini, che ha presentato " Il mal di pancino di Rodolfino" sul tema dell'ecologia. La coraggiosa principessa vive svariate avventure perché si preoccupa di salvare Rodolfino, un coccodrillo marino che ha un particolare mal di pancia e nel contempo, il racconto ha trasmesso al pubblico un messaggio di sensibilizzazione riferito al problema dell'inquinamento marino, situazione grave di interesse mondiale. Cosa ci può essere di più interessante che raccontare e condurre i bambini a riflessioni condivisibili? Questa performance è riuscita nel suo intento.Gli artisti di Room to play hanno allestito una tenda da circo per presentare " Circovagando", tra giochi scherzosi ed un po' di leggerezza che fa sempre bene allo spirito. Si tratta di una Compagnia di Teatro Permanente che nasce a Barletta, che attua laboratori di teatro per bambini e per adulti. Li abbiamo sentiti per farci raccontare dello spettacolo. « La nostra attività- ci hanno detto- in corso dal 2013 a Barletta, coinvolge i piccoli dalla Scuola dell'Infanzia fino all'età adulta. il nostro nome, Room To Play, associa armoniosamente gioco, teatro e musica ; il termine inglese play si associa anche a giocare e recitare ed è quello che proponiamo anche qui a Giovinazzo con " Circovagando " che è una performance su tema circense. Con il pubblico dei bambini si possono fare le cose belle insieme, giocare, condividere il gioco in modo interattivo ci si diverte insieme. Nello spettacolo teatrale, il circo è un fil rouge che anima il tutto con armonia e musicalità».La proposta di Luciano de Lucia, abile prestigiatore e bravo illusionista, risiede anche in un magico sacchetto e in un cappello dalle mille meraviglie. Tante le magie proposte dall' illusionista che ben ha saputo catturare l'attenzione dei bambini con giochi e tecniche diverse di magia in un mix perfetto tra realtà e illusione che fa sgranare gli occhi. Tutti divertenti i giochi con ombrelli, foulards, carte da gioco, con il dado magico. La performance è divertente e coinvolgente per i bambini, alcuni dei quali provano ad avvicinarsi alzandosi dal loro posto perché curiosi di guardare da vicino tutti quegli oggetti magici che appaiono e scompaiono davanti ai loro occhi. Un autentico professionista è Luciano de Lucia che ha donato stupore attraverso le sue simpatiche e coinvolgenti magie. Il particolare positivo ed interessante che ha accomunato tutti gli artisti è l'aver coinvolto i bambini in quel divertente contatto giocoso partecipativo e interattivo.Mr Santini, nome d'arte di Stefano Binetti, con il suo spettacolo Quasimusicale ha segnato la conclusione della Notte Bianca dei bambini e delle bambine riscuotendo attenzione e successo nonostante l'ora tarda. I suoi divertenti giochi di abilità ed equilibrio hanno attratto i bambini coinvolti che hanno accompagnato la performance con il battito delle mani. Utilizzando oggetti e attrezzi alquanto strani: scopa, stura lavandino, sega e gruccia per abiti, il simpatico artista ha proposto suoni in un modo originale per condurre i giochi. Le sue magie e attrazioni senza età sono proprie degli artisti di strada dotati di talento e lui ha dimostrato di averne davvero tanto.In merito alla tanto attesa e terza edizione abbiamo chiesto alle due organizzatrici e ideatrici dell'evento quale sia stata la "carta vincente" che ha portato a tanto successo.« L'entusiasmo dei bambini è l'elemento principale,- hanno affermato entrambe soddisfatte. Si tratta di una iniziativa dedicata a loro e agli adulti che li accompagnano. Da undici anni proponiamo eventi e questo, unitamente a quello della Befana, sono gratuiti e fruibili da tutti. La Notte Bianca ha richiesto un anno di preparazione e ora siamo felici per il risultato di pubblico raggiunto. È bello che ci siano momenti dedicati ai più piccoli; una intera serata, che nella programmazione estiva non c'è, è stata dedicata ai bambini con la precisa volontà di strizzare l'occhio verso il mondo fatto di scoperte sempre nuove viste con gli occhi della meraviglia che i bambini hanno», hanno così concluso.